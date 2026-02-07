Jùlio Cesar cobra informações sobre convocação de médicos aprovados em concurso público

Vereador Julio Cesar - Crédito: divulgação

Diante da falta de médicos na rede municipal de saúde, o vereador Jùlio Cesar (PL) apresentou requerimento na Câmara Municipal de São Carlos cobrando informações da Prefeitura sobre a convocação dos profissionais aprovados no Concurso Público nº 004/2023. Segundo o parlamentar, a ausência de médicos tem impactado diretamente o atendimento à população, com filas, demora em consultas e sobrecarga das equipes já em atividade.

Jùlio Cesar destaca que a demanda por atendimentos cresce diariamente, especialmente nas unidades básicas de saúde, nos serviços de urgência e emergência e nas especialidades médicas. Para ele, a convocação dos profissionais aprovados no concurso é uma medida fundamental para garantir o funcionamento adequado da rede municipal e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos moradores.

O concurso público foi realizado justamente para suprir a carência de profissionais da saúde no município, abrangendo diversas especialidades médicas, além de cargos como farmacêuticos e fisioterapeutas. No entanto, de acordo com o vereador, muitos candidatos aprovados ainda aguardam informações claras sobre a situação do certame, como a validade, possíveis prorrogações e a previsão de novas convocações.

No requerimento, o parlamentar solicita que o Executivo informe se o concurso ainda está vigente, qual o prazo atual de validade e se há previsão de prorrogação. Também pede uma relação detalhada das convocações já realizadas e questiona se existe um cronograma para novas nomeações, considerando as necessidades atuais da rede de saúde.

Outro ponto levantado por Jùlio Cesar é a necessidade de transparência. O vereador cobra esclarecimentos sobre possíveis impedimentos administrativos, financeiros ou orçamentários que estejam dificultando a convocação dos aprovados, além de questionar se há um levantamento atualizado da real necessidade de médicos e demais profissionais na rede municipal.

Para o vereador, as convocações são essenciais para enfrentar a falta de médicos e garantir atendimento digno à população.

“Não é só uma questão administrativa. Estamos falando de pessoas esperando por consultas, exames e tratamentos. Convocar quem passou no concurso é investir diretamente na saúde da cidade”, afirma.

