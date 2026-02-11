(16) 99963-6036
Notícias do legislativo

Bruno Zancheta realiza vistoria e cobra implantação de iluminação pública em áreas sem atendimento

11 Fev 2026 - 14h07Por Jessica CR
O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) realizou, junto ao Consultor de Relacionamento da CPFL Energia, Júlio Cesar de Oliveira, uma série de visitas técnicas, em locais que ainda não contam com iluminação pública adequada. A ação teve como objetivo verificar in loco as condições estruturais e a necessidade de investimentos para garantir mais segurança e mobilidade aos moradores.

Durante as vistorias, Bruno Zancheta constatou que a ausência de iluminação nesses trechos tem gerado insegurança, dificultando a circulação de pedestres e motoristas e comprometido a qualidade de vida das famílias que residem nas proximidades. Entre os pontos observados estão trechos do Jardim Cardinalli, do Planalto Verde, do Recanto do Jequitibá e o acesso externo ao Condomínio Valparaíso, áreas que enfrentam escuridão total ao anoitecer e carecem de intervenção urgente.

Após a avaliação técnica, o parlamentar protocolou um ofício junto à Secretaria Municipal de Conservação Urbana solicitando a elaboração de um estudo detalhado. O documento pede o levantamento dos custos para implantação da iluminação pública e a análise das medidas necessárias para sanar as pendências estruturais, indicando o que compete ao município e o que cabe à concessionária de energia.

"A iluminação pública é um direito básico e essencial para a segurança e bem-estar da população, e as melhorias serão acompanhadas até sua efetiva execução. Quero agradecer ao Consultor de Relacionamentos da CPFL, Julio Cesar Oliveira, pela atenção com as demandas da população. Estamos trabalhando para buscar uma solução definitiva", finalizou o parlamentar.

 

