Vereador Elton Carvalho denuncia falta de materiais para as equipes de Saúde trabalhar

O vereador Elton Carvalho (PSB) fez uma transmissão vivo nesta sexta-feira, 20, através de sua página em seu Facebook.

O parlamentar incentivou o isolamento social para evitar a propagação do vírus, questionou um planejamento da Secretaria de Saúde, visto que, de acordo c Elton, em breve começaram uma campanha de vacinação exigindo ainda mais dos profissionais da saúde e fez um desabafo quanto aos riscos e exposições dos profissionais da saúde à contaminação pelo COVID-19 (coronavirus).

"A situação é extremamente preocupante. Faltam EPI's, falta insumo, faltam condições para a gente trabalhar. Liguei no almoxarifado da saúde, os fornecedores não entregaram máscaras, álcool gel, insumos, acabou muita coisa hoje como vamos trabalhar na semana que vem?", questionou Elton.

O vereador mostrou também bastante preocupação com relação a disponibilidade de profissionais disponíveis para atendimentos nas unidades.

" O que será feito com profissionais da saúde acima dos 60 anos que integram o grupo de risco? Gestantes, hipertensos, cardiopatas e morbidades, correm alto risco de contaminação e pelo decreto terão que trabalhar. Acima de tudo, são seres humanos o que a Prefeitura planeja?", indagou. "Estou formalizando documentos a Unimed, São Francisco, Santa Casa, e Hospital Universitário para saber a quantidade de leitos e respiradores. Não temos essa informação nem como Comitê de Saúde da Câmara municipal de São Carlos. Cadê o fluxograma de trabalho da saúde? Ainda não recebemos. Alertei e cobrei um planejamento estratégico preventivo da saúde no dia 02 de fevereiro, mas nem um protocolo de atendimento temos atéo momento", complementou. " Por trás de um balcão, de uma vacina, de um atendimento, existe um ser humano, que tem família. Fizemos um juramento e vamos atender a todos com carinho e amor. Só pedimos condições mínimas para trabalhar", finalizou.

