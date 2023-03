UNICEP realizará teste de COVID para comunidade

Teste Covid-19 - Crédito: divulgação

Nos dias 06 e 07 de março, a UNICEP realizará coleta de exames de Covid-19 (Sars-Cov-2), em todos os interessados da comunidade acadêmica e externa, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos.

No dia 06 de março, das 8h às 11h e das 18h30 às 21h e no dia 07 de março, das 13h30 às 16h e das 18h30 às 21h, acontecerá em frente ao ambulatório.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da UNICEP, Profa. Ms. Tania Maria Marcondes, a testagem de Covid-19 (Sars-Cov-2), em especial pessoas sintomáticas é de extrema importância para o controle da doença e para a identificação de novos casos: “sobretudo, com o avanço da variante Ômicron e recentemente da XBB.1.5, cuja transmissibilidade é bem mais alta em comparação a outras cepas do coronavírus”.

E explicou: “Com a população testada, os serviços de saúde podem monitorar de forma mais eficaz o desempenho do vírus em determinada localidade, e, com isso traçar estratégias de gestão para diminuir os índices de infecção”.

Leia Também