UFSCar faz entrega de álcool em gel para Hospital Regional de Sorocaba

Na última sexta-feira, 10, a atividade de extensão do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) intitulada "Ações de combate ao Coronavírus: produção de álcool em gel e de álcool glicerinado" doou 50 litros de álcool em gel ao Hospital Regional de Sorocaba "Dr. Adib Domingos Jatene". Na ocasião, foram entregues 19 frascos de 300 ml e 86 frascos de 500 ml.

A ação da Universidade se dedica a produzir álcool em gel e glicerinado para doação a profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19 e também a populações em condições de vulnerabilidade. A equipe conta com três professoras e uma técnica de laboratório do Departamento de Biologia (DBio-So) do Campus Sorocaba da UFSCar, além de oito estudantes de graduação, uma aluna de pós-graduação e uma pós-doutoranda, todos voluntários e vinculados à Universidade.

"O álcool em gel é um insumo imprescindível para a assepsia dos profissionais e pacientes. Além disso, o álcool glicerinado é muito importante para a desinfecção de superfícies e instrumentos hospitalares; para este fim, o álcool glicerinado pode ser substituído pelo álcool em gel, mas não o contrário", explica Monica Jones Costa, docente do DBio-So e coordenadora da atividade.

Até o momento, o grupo já produziu 120 litros de álcool em gel e 100 litros de álcool glicerinado, fracionados em recipientes de 100 ml a um litro, e encaminhados à doação para o Serviço Hospitalar de Sorocaba; Serviço Social da Construção - Organização Social de Saúde (Seconci-OSS); colaboradores terceirizados do Campus Sorocaba da UFSCar (equipes de limpeza, manutenção, transporte e segurança); Hospital Serviço de Saúde "Dr. Cândido Ferreira", em Campinas; e, também, à ONG Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo Sorocaba que encaminhou os produtos a três instituições: Associação Educacional Santa Rita de Cássia, Casa do Menor e Casa Transitória André Luiz.

CONTRIBUIÇÕES

Segundo a professora, o projeto depende totalmente do recebimento de insumos para que possa produzir o álcool em gel e o glicerinado e, assim, continuar fazendo as doações.

"As maiores demandas no momento são frascos plásticos de 100 ml a 1 litro; peróxido de hidrogênio 30% PA - para o álcool glicerinado; caixas de papelão - para o acondicionamento dos frascos para entrega; hipoclorito de sódio - para a esterilização dos frascos que serão utilizados; e do agente eucalinizante trietolamina - que ajusta o pH do álcool em gel", elenca Jones.

Empresas e pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato pelo e-mail da professora Monica Jones (monica@ufscar.br) e também pelas páginas no Facebook (www.facebook.com/ufscarsoro.emacao) e Instagram (www.instagram.com/ufscarsoro.emacao), onde constam mais informações sobre o projeto. Também é possível realizar doações de qualquer valor por meio dessa plataforma virtual (http://vaka.me/1155982).

