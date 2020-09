São Carlos registra 27 novos casos de COVID-19 nesta sexta-feira, segundo Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (11/09) os números da COVID-19 no município.

São Carlos contabiliza neste momento 2.505 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram divulgados hoje), com 41 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.

Dos 2.505 casos positivos, 2.315 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem internação, 187 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 136 receberam alta hospitalar, 13 estão internadas e 38 positivos internados foram a óbito. 2.262 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.097 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.

Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria (10 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (12 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria nenhuma criança está internada. Na UTI 1 criança está internada com resultado negativo para a doença. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.479 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 12.455 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.024 ainda continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). 8.050 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.391 tiveram resultado negativo para COVID-19, 1.599 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 60 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

