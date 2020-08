São Carlos pode avançar para a fase verde do Plano São Paulo na próxima semana

Crédito: Divulgação

A região central vai continuar na Fase Amarela do Plano São Paulo. O anúncio foi feito pelo vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, na tarde desta sexta-feira, 14, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Pela primeira vez em três meses, nenhuma região regrediu para etapas mais restritivas, com a maioria dos municípios do estado na fase amarela. O Plano avalia o número de casos, expansão da pandemia, número de óbitos e a taxa de internações de cada região.

José Fernando Domingues, presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), comemora o anúncio e alerta. “Precisamos seguir atentos às medidas e protocolos sanitários, pois a partir de segunda-feira, entraremos na quarta semana consecutiva em que estamos na Fase Amarela. Se até a próxima sexta-feira seguirmos assim, completaremos os 28 dias e avançaremos para a Fase Verde do Plano”, alertou.

Em São Carlos, as atividades comerciais não essenciais continuarão funcionando de segunda a sábado, das 10h às 16h. O funcionamento de restaurantes, bares e similares, bem como, salões de beleza e estética e as academias, também poderão continuar atendendo presencialmente, respeitando as recomendações de segurança e adotando os protocolos padrões e setoriais específicos.

“Vale lembrar que os restaurantes, bares e similares, desde o início desta semana, podem fracionar as 6h permitidas para atendimento presencial, desde que não ultrapassem as 22h”, lembrou Zelão.

A próxima reclassificação de fases do Plano São Paulo está prevista para a próxima sexta-feira (21). Com a conclusão de mais um período de duas semanas epidemiológicas, a 12ª atualização poderá registrar novas progressões de fase se os índices de controle da pandemia e capacidade hospitalar se mantiverem com viés de queda na capital, interior e litoral.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

Mais informações sobre os dados recentes do Plano São Paulo estão disponíveis no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/11-balanco-plano-sp-14082020.pdf.

