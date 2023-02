São Carlos inicia vacinação contra COVID-19 para crianças de seis meses a dois anos

Após receber novas doses de vacina infantil contra a COVID-19 via Governo do Estado, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá iniciar a vacinação das crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades, assim como a aplicação da primeira dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos, a partir da próxima segunda-feira (06/02).

Conforme articulação do Departamento de Vigilância em Saúde e do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, serão diversos os locais para imunização, sendo que as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) serão divididas em grupos para otimizar os trabalhos.

Para receber a dose de reforço, as crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades, devem ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. No ato da imunização, é necessário levar a carteira de vacinação da criança e um documento oficial. A documentação é a mesma para as crianças de seis meses a dois anos.

Acompanhe o cronograma com as faixas etárias e respectivos locais de vacinação:

CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS (COM E SEM COMORBIDADES): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Vila Isabel / UBS São José / UBS Santa Felícia;

CRIANÇAS DE 3 A 11 ANOS (COM E SEM COMORBIDADES): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Botafogo / UBS Vila Isabel / UBS Azulville / UBS Cruzeiro do Sul / UBS Vila Nery / UBS São José / UBS Santa Felícia / UBS Santa Paula / UBS Delta;

ADOLESCENTES DE 12 OU MAIS ANOS, ADULTOS E IDOSOS (COM E SEM COMORBIDADES): em todas as UBS’s e USF’s.

