Mais de 51 mil pessoas não tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em São Carlos

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) divulgou nesta quarta-feira (18/01) o relatório analítico de faltosos do Vacivida. Neste momento a cidade contabiliza 51.225 pessoas faltosas referente a 3ª dose (primeira dose adicional) da vacina contra a Covid-19 e 37.210 que ainda não tomaram a 4ª dose (segunda dose de reforço)

Das 51.225 pessoas que ainda não compareceram aos postos de vacinação para receber a 3ª dose de reforço, 12.547 são pessoas que receberam as duas primeiras doses da AstraZeneca, 18.378 da Coronavac, 18.245 da Pfizer e 1.681 receberam uma dose da Janssen. 11.529 pessoas faltosas da 3ª dose estão na faixa etária entre 12 e 17 anos, seguidas 10.547 de 30 a 39 anos e de 20 a 29 anos ainda faltam 8.598 pessoas. Os idosos (60 anos ou mais) somam 5.356 pessoas sem a 3ª dose (primeira dose adicional).

4ª DOSE

Das 38.351 pessoas que ainda se imunizaram contra a Covid-19 com a 4ª dose (segunda dose adicional), 4.963 são pessoas que receberam a 3ª dose da AstraZeneca, 1.901 da Coronavac, 27.850 da Pfizer e 2.496 receberam dose da Janssen.

14.030 pessoas da faixa etária entre 40 e 49 anos ainda não receberam a 4ª dose, seguidas por 9.149 de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos ainda faltam 5.614 pessoas. Os idosos (70 anos ou mais) somam 9.900 pessoas sem a 4ª dose (segunda dose adicional).

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, essas pessoas devem procurar as unidades de saúde para completar a imunização. "As vacinas disponíveis contra a Covid-19 têm alta efetividade para evitar o desenvolvimento de casos graves da doença. Portanto, completar o esquema vacinal ainda é extremamente importante. Fora os faltantes das doses de reforço, temos 10.325 pessoas que não tomaram nem a segunda dose inicial", ressalta a diretora.

As crianças com ou sem comorbidades de três anos em diante, assim como os adolescentes, adultos e idosos, podem continuar se vacinando normalmente em todas as unidades básicas e de saúde da família do município. A imunização acontece sempre aos dias úteis, das 8h às 16h.

Já as crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades estão sendo vacinadas somente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia, São José e Vila Izabel.

