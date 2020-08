Maioria dos leitores do SCA é contra o retorno das aulas em setembro

O resultado parcial da enquete realizada pelo portal de notícias São Carlos Agora mostra que a maioria dos leitores é contra o retorno das aulas no dia 8 de setembro.

Até às 15h50 desta terça-feira (4) 7043 votos haviam sido computados. 82,22 se colocaram contra o retorno das aulas e 17,78% a favor.

Futuro incerto

A data informada pelo Governo de São Paulo é apenas uma referência, segundo o secretário de Educação, Rossieli Soares. Segundo ele, o retorno às aulas em setembro depende do aval da área da Saúde. A retomada em setembro também depende da permanência de todas as regiões na fase amarela do plano de flexibilização da economia, conhecido como Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias.

Uma reunião nos próximos dias deve decidir com mais precisão qual o rumo deverá ser tomado e a decisão deve ser anunciada na próxima sexta-feira (7).

O secretário também informou que os municípios têm autonomia para decidir sobre o retorno das aulas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu o direito aos prefeitos de decidir o que abrir e fechar.

