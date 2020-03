IFSC/USP entrega à Santa Casa dois “Rodos UV-C” para descontaminação de pisos

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) cedeu nesta segunda-feira, 30, à Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC) dois “Rodos UV-C” para a descontaminação dos pisos do hospital, equipamentos desenvolvidos no próprio Instituto e que têm a particularidade de descontaminar grandes superfícies.

O desenvolvimento deste novo aparelho, pelo Grupo de Óptica do IFSC/USP, que emite radiação ultra-violeta (UV), vem ao encontro das medidas adotadas na prevenção e combate ao COVID-19, neste caso concreto para a descontaminação dos pisos, evitando a propagação do vírus através dos sapatos, atendendo a que os cientistas sabem que os vírus podem persistir durante muitas horas em diversas superfícies, como metais, vidros, plásticos, porcelanas, madeiras, etc..

A radiação ultravioleta é a fração do espectro eletromagnético que abrange os comprimentos de onda abaixo da luz visível, variando de 200 a 400 nm. Essa fração é ainda subdividida em três tipos: UV-A com comprimentos de onda variando de 320 a 400 nm; UV-B com comprimentos de onda variando de 280 a 320 nm; e UV-C com comprimentos de onda variando de 200 a 280 nm. Cada tipo de radiação UV é responsável por causar algum dano biológico. A radiação UV-A é a responsável por provocar alterações na pele, causando o envelhecimento; a radiação UV-B, além de atuar no envelhecimento da pele, é a principal responsável por causar mutações genéticas que levam ao desenvolvimento de câncer de pele; mas, é a radiação UV-C que é considerada a mais deletéria, ou seja, a faixa germicida.

Para total eficácia, estes “Rodos UV-C” deverão ser utilizados durante 1 minuto em cada metro quadrado da superfície a ser descontaminada, atendendo a que a luz UV-C destrói a capa proteica e o material genético de qualquer vírus, aniquilando-o.

Recordamos que esta fonte de luz UV-C também está sendo testada com êxito para, em conjunto com outros fatores, descontaminar por completo órgãos humanos para transplante, num trabalho de pesquisa realizado conjuntamente pelo IFSC/USP e Universidade de Toronto (Canadá), já descrito em artigo científico publicado na Nature Communications ( VER AQUI ).

