Ibaté registra mais 11 casos da Covid-19

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté, através da Vigilância Epidemiológica e do Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus, divulgou segunda-feira, 27, o boletim epidemiológico consolidado da 165ª semana sobre a situação da Covid-19, no município.

Até o último sábado, 25, dos 8.676 casos confirmados, o município registrava 7 casos ativos da doença. De acordo com o boletim, no período entre 19 a 25 de fevereiro, o município confirmou 11 casos da doença.

O município registrou, até o momento, 112 óbitos decorrentes da infecção. Não houveram registros de mortes pela doença nas últimas semanas.

Os dados mostram ainda que 8.557 pacientes já haviam se recuperado totalmente da doença, ou seja, 98,63%. A taxa de letalidade, relação entre o número de óbitos e o de casos diagnosticados, é de 1,29%, com 112 mortes.

Desde o registro do primeiro caso na cidade, em abril de 2020, até o último sábado, a cidade apontava um total de 14.903 exames negativados (63,20%) e não havia nenhuma pessoa aguardando resultado (0%).

O próximo boletim consolidado de casos em Ibaté será divulgado na próxima segunda-feira, 6 de março de 2023.

Leia Também