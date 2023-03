Ibaté inicia vacina gestantes e puérperas com bivalente da Pfizer contra a Covid-19

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté, iniciou nesta segunda-feira, 20, a vacinação contra a Covid-19, em gestantes e puérperas.

As vacinas bivalentes da Pfizer oferecem proteção contra as novas cepas da Covid-19, como a subvariante Ômicron.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária da Saúde, destaca a importância da vacinação. “Quando a mulher está grávida e toma a vacina, ela está protegendo não só a si, mas também ao bebê. Ela vai transferir os anticorpos para o bebê no seu ventre”, acrescenta. “Além disso, a bivalente oferece proteção contra as variantes posteriores, como a Ômicron”.

As doses estão disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, e das 13h às 15h, na UBS ou PSF mais próxima do seu bairro. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

A vacina também continua disponível para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos maiores de 12 anos, indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

A imunização é destinada àqueles que já completaram o esquema básico de vacinação contra a Covid-19 ou incluindo quem já recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de quatro meses.

“Deve-se ter em mente que, mesmo com esse reforço, o intuito da vacinação é evitar a doença grave e que ainda não se tem uma arma eficaz para a não aquisição da doença, em sua totalidade”, disse a secretária.

O Ministério da Saúde não preconiza uma quantidade mínima ou máxima de meses de gravidez para que as gestantes recebam a dose atualizada da vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, em todos os estabelecimentos de saúde, o uso de máscara facial continua sendo obrigatório e recomendado em casos suspeitos da doença e síndromes gripais.

