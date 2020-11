Covid-19: São Carlos registra aumento no número de mortes em outubro

Crédito: Divulgação

O número de mortes causadas pela covid-19 registrou aumento no mês de outubro. Foram nove óbitos contra cinco em setembro. Aumento de 80%.

O mês com maior número de mortes foi agosto, com 18 óbitos.

Já o número de casos da doença registrou queda no mês passado em comparação ao mês anterior. Em outubro foram registradas 602 novas infecções. No mês de setembro 771 pessoas contraíram coronavírus na cidade. Queda de 22%.

A média móvel de casos subiu 18% no último dia do mês em comparação a duas semanas atrás, o que indica um cenário de crescimento no contágio da doença na cidade.

