Aulas permanecem suspensas até o dia 30 de abril

A Educação vai acompanhar a União dos Dirigentes Municipais de São Paulo (UNDIME-SP), Associação Paulista de Municípios (APM), Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo (APREESP), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e Conselho Estadual de Educação, portanto as aulas continuam suspensas até 30 de abril.

A primeira medida adotada pela Prefeitura de São Carlos, foi antecipar para março/abril o recesso escolar de julho. As férias na rede municipal de ensino de São Carlos acontecem sempre no mês de janeiro. A Secretaria em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e os gestores das unidades escolares neste momento estão concentrados na reelaboração do Calendário Escolar para que às 800 horas exigidas por Lei sejam cumpridas dentro do ano letivo de 2020, justificando assim a antecipação do recesso escolar.

O município possui 60 unidades escolares, sendo 10 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), 49 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e 1 Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA).

