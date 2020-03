Após avaliação, comércio pode voltar a funcionar no dia 7 de abril

Reunião no dia 7 de abril vai definir se lojas voltam a abrir normalmente - Crédito: Arquivo Pessoal

O secretário de comunicação Mateus de Aquino, afirmou que no dia 7 de abril uma nova avaliação deverá ser realizada sobre a situação do coronavírus em São Carlos e no Brasil e dai então o comércio na cidade poderá ser reaberto. Hoje a recomendação do Ministério da Saúde é que os estabelecimentos não essenciais continuem fechados. O decreto 140 assinado pelo prefeito Airton Garcia prevê o fechamento até o dia 30 de abril.

Aquino explicou que nesse momento não é apenas uma vontade da Prefeitura Municipal querer a restrição é também uma necessidade.

Nesta sexta-feira (27) o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos, Paulo Roberto Gullo, José Fernando Domingues, presidente da Acisc e representante dos bares e restaurantes participaram na Prefeitura de uma reunião que contou com a participação de médicos e outros membros do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus.

Na reunião foram apresentadas as dificuldades que o município deve enfrentar caso a curva de crescimento não seja achatada e a transmissão do vírus seja alta na cidade.

"Ouvimos os anseios da classe industrial e do comércio e ficou acordado que num primeiro momento o decreto estadual com sua validade e o municipal com sua validade devem ter suas datas sincronizadas, ou seja, o decreto municipal será revogado por um novo decreto que vá até a data limite igual ao governo estadual que é o dia 7 de abril, porém no dia 7 de abril o comitê fará uma avaliação e pode ou não ampliar a restrição do fechamento do comércio em São Carlos", falou o secretário de comunicação Mateus de Aquino.

“O que estava mais pegando na nossa categoria é o psicológico, o decreto municipal até dia 30 de abril, esse psicológico tava matando todo mundo, nós não aguentamos, a empresa não aguenta. Com os esclarecimentos médicos aqui hoje e com os números médicos que foram passados realmente é ficar em casa” disse Paulo Gullo.

Ouça entrevistas relacionadas a reportagem acima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também