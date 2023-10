Tratamento com laser para dores nas costas

Aproximadamente 80% da população já teve, tem ou terá dor nas costas em algum momento na vida.

Para solucionar os problemas relacionados com as dores nas costas, a Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade de Passos realiza atendimentos clínicos com laser e terapia combinada. Seu projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Programa de Bolsas da UEMG, possibilitou a utilização destas tecnologias a laser em mais de 50 mineiros.

Esses equipamentos foram desenvolvidos no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) em parceria com a Empresa MMOptics quando a Profa. Fernanda realizava seu pós-doutoramento no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - IFSC – USP , coordenado Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Recentemente, foi firmado um acordo de cooperação institucional entre as universidades (IFSC-USP e UEMG) para avançar ainda mais as pesquisas com o uso de laser e beneficiar a população.

O laser para saúde é um tema de longa data. Os benefícios da luz remetemse aos antigos povos e civilizações. Seu uso foi crescente ao longo dos anos, atingindo diversas áreas da saúde, incluindo medicina, odontologia, enfermagem, biomedicina, farmácia e diversos profissionais da reabilitação física.

Com o avanço da ciência, novas tecnologias a laser e terapia combinada foram desenvolvidas, possibilitando o tratamento de grandes áreas corporais. Neste contexto, destaca-se o laser combinado com estímulo mecânico, como a pressão negativa por vácuo (vacuoterapia), pressão positiva por rolletes (roller) e o ultrassom.

Os resultados preliminares deste projeto mostraram que o laser combinado com a vacuoterapia foi efetivo no tratamento da dor nas costas, alem de resultar em aumento da mobilidade dos ombros e em maior flexibilidade da coluna, melhorando a qualidade de vida dos mineiros que realizaram o tratamento. De acordo com a Profa. Fernanda, a intensidade da dor nas costas teve uma redução de 80%, enquanto a mobilidade dos ombros e a flexibilidade da coluna tiveram um aumento de 45%. Esses benefícios ocorrem, pois a luz promove efeito analgésico e anti-inflamatório, enquanto a vacuoterapia gera massagem através da sucção do corpo, o que aumenta o fluxo sanguíneo e relaxa a musculatura. Desta maneira, o tratamento reduz a dor e aumenta a funcionalidade.

Fontes: Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade de Passos; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC - USP, e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT - IFSC - USP

A dor gera dependência de medicamentos, fraqueza muscular, redução da flexibilidade e fadiga, o que resulta em comprometimento gradual da funcionalidade física. Também gera alterações do sono e sofrimento. Então, a dor afeta a realização de atividades do dia-a-dia, de trabalho e de lazer.