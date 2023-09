Metrologia de Tempo e Frequência: O Relógio Atômico Brasileiro

Os trabalhos científicos em metrologia de tempo e frequência vem a muitos anos sendo desenvolvidos pela equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Grupo de Óptica da Universidade de São Paulo (USP), com inúmeros trabalhos publicados na área, com reconhecimento da comunidade científica nacional e internacional pela excelência dos resultados e contribuições científicas.

A fundamental importância desta área em questão, coloca os relógios atômicos e as linhas de pesquisas desenvolvidas nesta área, como de extrema importância para o desenvolvimento da ciência e da humanidade. Para o entendimento da área e da importância destes trabalhos acesse e procure pesquisar: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc, e o site do CEPOF – INCT - IFSC – USP: https://www.ifsc.usp.br/cepof/equipe/

Professor Dr. Daniel Varela Magalhães membro a equipe de pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC - USP

Indicação da obra do Professor Dr. Daniel Varela Magalhães e outros importantes pesquisatores autores:



Fontes: Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc; assessoria de comunicação do IFSC – USP .

Inicialmente e de forma simples e resumida podemos definir que: “Relógios atômicos são sistemas que verificam as oscilações dos elétrons no interior dos átomos, permitindo medir o segundo com uma precisão tão incrível, que se pode definir a idade do universo com a precisão de um segundo, o que permite fazerem-se maravilhas, como a de ter o sistema GPS com altíssima precisão “ ( Portal IFSC -USP).