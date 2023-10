Inaugurada a primeira fábrica de vacinas em Portugal

Para um país pequeno, como Portugal, a noticia da construção e imediata entrada em funcionamento, no dia 19 deste mês de outubro, da primeira fábrica de vacinas - sediada em Paredes de Coura (Viana do Castelo) - foi um marco. Pertencente ao grupo espanhol do setor biofarmacêutico “Zendal”, nas áreas da saúde humana e animal, a nova fábrica, cuja construção se iniciou em 2020, ocupa uma área de 50 mil metros quadrados na área industrial de Formariz, no concelho de Paredes de Coura, dos quais atualmente quatro mil metros quadrados foram já construídos com áreas técnicas, unidade de produção, armazém e escritórios, bem como um equipamento de 380 m2 destinado ao tratamento das águas residuais industriais derivadas do processo de produção. O planejamento global da construção desta fábrica tem o objetivo de acolher a instalação de outras unidades fabris secundárias e de apoio, que irão complementar todo o projeto. Na sua sede localizada em Porriño, na Galiza, a Zendal possui uma equipa formada por mais de 350 quadros superiores, sendo que as suas instalações ocupam um espaço com mais de mais de cento e cinquenta mil metros quadrados, exportando os seus produtos de saúde animal e humana para sessenta e cinco países. Um processo que se desenrolou relativamente rápido, com a aprovação da “Infarmed” - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Um bom exemplo de celeridade em todo o processo, com a natural expectativa de que o projeto beneficie as economias regional e nacional de um país essencialmente dependente das verbas do turismo, ao mesmo tempo que abre oportunidades reais para um aumento exponencial de novos postos de trabalho e interações com o meio científico e acadêmico nacional. Portugal está no bom caminho.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

