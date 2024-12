A formação de novos centros de excelência na USP de São Carlos

Crédito: Divulgação

Apesar da USP ser uma referência nacional e mesmo internacional em quase tudo que faz, o mundo moderno exige mudanças na forma de produzir o conhecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias. A conjugação de competências que promovem a multidisciplinariedade, aliadas às colaborações que transcendem as fronteiras do nosso País, permite que se imprima uma velocidade maior e uma forma mais relevante nos temas que são abordados e nas soluções que a Universidade de São Paulo propõe. E, como diz o ditado “Ninguém consegue mudar nada se continuar fazendo o mesmo, o tempo todo”, ele indica que é preciso avançar para se fazer algo diferente; contudo, as mudanças devem ocorrer quando se consegue reunir as condições para que isso aconteça. Ao longo de muitos anos, foram feitos investimentos em diversas áreas que tiveram a oportunidade de se consolidar, tanto em maturidade científica quanto em infraestrutura construída, e uma dessas áreas foi a Óptica e Fotônica, conforme sublinha o pesquisador do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, com o qual sempre mantemos um profícuo diálogo semanal. Para ele, oo longo de mais de três décadas de trabalho, pesquisadores, estudantes, professores, técnicos e colaboradores trabalharam de forma conjunta para gerar um dos polos mais relevantes nesta área do país. Com o apoio de programas como os CEPID’s, da FAPESP, dos INCT’s do CNPq, e da Finep, a criação de mais de vinte e seis laboratórios permitiu atingir a maturidade para transformar este polo que congrega a óptica e fotônica em um centro de excelência. O programa CEPIX-USP - Centros de Pesquisa e Inovação – totalizando onze centros de excelência - foi lançado pela USP com o intuito de dar um passo em frente nos trabalhos que são desenvolvidos nos laboratórios de óptica e fotônica, nos quais foram idealizados e concretizados grandes projetos, estabelecendo-se, a partir daí, as condições para que esses espaços de ciência possam se transformar em locais com potenciais diferenciados. Em visita a São Carlos no início deste mês de dezembro, o Magnifico Reitor da USP, Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, concedeu a dois grupos de professores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) dois dos agora denominados CEPIX, que assim substituem os CEPID’s da FAPESP. Embora estejam vinculados ao Instituto, esses CEPIX abrigam professores e cientistas de outras unidades que irão operar com a suficiente autonomia para facilitar as diversas ações que pretendem realizar. No caso do CEPIX CEPOF - Ótica e Fotônica, áreas como física atômica e molecular, biofotônica, plasmônica, pulsos curtos, nanomedicina e mecatrônica deverão conviver entre si e promover avanços em diversas áreas do conhecimento, gerando, dessa forma, várias tecnologias que permitirão avançar o estado da arte no tratamento de doenças, na metrologia de tempo, nas aplicações quânticas para modernas tecnologias e também no desenvolvimento de robótica. De imediato, o maior centro de robótica da região será instalado na Área-2 do Campus USP de São Carlos, que, para Bagnato, apresentará excelentes infraestruturas laboratoriais para se poder investigar e desenvolver novas tecnologias destinadas a combater o câncer e controle microbiológico. Por outro lado, em parceria com a Unidade Embrapii do IFSC/USP, o CEPIX CEPOF pretende alavancar tecnologias em convênio com empresas, nas mais diversas frentes, com o principal intuito de se poder promover e incentivar a economia da cidade de São Carlos e da região. Mesmo focalizado nas aplicações e desenvolvimento, este CEPIX não deixará de promover o avanço do conhecimento com novos experimentos em física atômica, naquilo que é considerado ser um avanço no conhecimento já existente. Noutra vertente, laboratórios especializados em pulsos curtos deverão trabalhar nas melhores aplicações do uso da chamada “espectroscopia resolvida no tempo”, para se poderem entender problemas desafiadores, enquanto que “metrologia de tempo e frequência”, bem como a criação e funcionamento do primeiro laboratório com aprisionamento de ions, e estudos da chamada “computação quântica”, serão colocados em uso. Com quase uma centena de estudantes trabalhando em seus projetos, este CEPIX de Óptica e Fotônica deverá corresponder, com toda a certeza, a uma mudança no patamar da ciência e tecnologia desenvolvidas nesta área. Segundo os pesquisadores envolvidos, pretende-se também que o CEPIX CEPOF de Óptica e Fotônica abrigue um grande centro de desenvolvimento de instrumentação para a saúde, o que significa dizer que este CEPIX será uma ferramenta importante e marcante para o avanço dessas áreas do conhecimento na cidade de São Carlos e região. Outro CEPIX de grande importância e que já está igualmente instalado no IFSC/USP é o Centro de Pesquisa e Inovação Especial em Ciências da Descoberta de Medicamentos – CEPIMED, coordenado pelo docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, Prof. Dr. Adriano Andricopulo e que é, simultaneamente, Presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo – ACIESP. O CEPIMED reúne cerca de 25 pesquisadores de nove instituições sediadas no Estado de São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (USP); Instituto de Química da UNICAMP / Escola Paulista de Medicina / Instituto de Química de São Carlos (USP); Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP; Universidade Federal de São Carlos; Universidade de Guarulhos; e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). O CEPIMED integra, assim, um vasto lote de áreas de conhecimento para a realização de pesquisas de ponta, de forma interdisciplinar e transferência de tecnologia, como, por exemplo: química medicinal, biologia molecular e estrutural, inteligência artificial, química de produtos naturais, química orgânica sintética, parasitologia, farmacocinética e farmacologia, entre outras. Dessa forma, o CEPIMED segue o legado deixado pelo anterior CEPID da FAPESP – CIBFar -, que teve a coordenação do Prof. Dr. Glaucius Oliva e que agora integra todas as áreas cima citadas com a proposta de levar por diante o cumprimento de seu papel, com uma forte interação com as indústrias farmacêuticas e organismos nacionais e internacionais. São boas novas para a cidade de São Carlos nas áreas de ciência e tecnologia.

