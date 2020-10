Equipamento inovador é usado para tratar caso incomum de fibromialgia

Crédito: Foto: Reprodução/Wikipedia

Aplicação combinada de ultrassom e laser nas mãos de paciente do sexo masculino reduziu dores intensas da fibromialgia, doença muito mais comum em mulheres.

Tratamento desenvolvido para artrose depois foi utilizado no tratamento da fibromialgia, síndrome que afeta majoritariamente mulheres e que causa dores intensas por longos períodos e hipersensibilidade em músculos, articulações e outros tecidos moles.

Com a participação de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica - USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, a Unidade de Terapia Fotodinâmica (UFT) da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), em parceria com a empresa MMO de São Carlos(SP): mmo.com.br, tratou casos de fibromialgia com sucesso. Inclusive um caso de fibromialgia raro, sendo o paciente é do sexo masculino, e a doença tem ocorrência relatada em mulheres em quase cem por cento dos casos.

A terapia é baseada na aplicação, nas mãos do paciente, de ultrassom e laser gerados por um equipamento criado no Grupo de Óptica – CEPOF - IFSC – USPe produzido pela empresa de alta tecnologia MMO de São Carlos: mmo.com.br que é parceira no desenvolvimento e aplicação nesses de equipamentos . Richard Carlos Rocha, 43 anos, relatou melhora das dores intensas sentidas por vários anos. Ele foi atendido pelo fisioterapeuta Daniel Marques Franco e pela equipe da UFT, e o caso foi relatado em artigo no Journalof Novel Physiotherapies.

Fontes: Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Assessoria de Comunicação do IFSC – USP e jornal da USP





