Descontos indevidos no INSS? Saiba como verificar e pedir seu dinheiro de volta

patriciazani -

Você, aposentado ou pensionista, sabia que agora é possível consultar se houve descontos indevidos no seu benefício do INSS e, se for o caso, pedir o ressarcimento de forma simples e segura?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou uma nova ferramenta no aplicativo “Meu INSS” que permite ao segurado ver exatamente quais valores foram descontados por associações. E o melhor: se você identificar algo estranho — como um desconto que não autorizou — pode contestar na hora, pelo próprio aplicativo.

Essa novidade faz parte de um plano do governo para devolver valores que foram cobrados ilegalmente por algumas entidades. Investigações apontaram que diversas associações vinham realizando descontos sem que o aposentado ou pensionista tivesse concordado com isso. Agora, com essa funcionalidade, é possível acompanhar tudo com clareza e recuperar o que foi perdido.

Como funciona?

Acesse o aplicativo “Meu INSS” (disponível para celular ou no site). Faça login com sua conta Gov.br. Procure pela opção “Consultar Descontos de Entidades Associativas”. Você verá a lista com os nomes das entidades, os valores descontados e os períodos correspondentes. Se encontrar algo que não reconhece, basta clicar e registrar a contestação.

Todo o processo é feito de forma digital, sem precisar enviar documentos ou ir até uma agência. Caso o desconto seja confirmado como indevido, o valor será devolvido diretamente na sua conta, junto com o pagamento do benefício.

Atenção aos golpes

O INSS nunca entra em contato pedindo dados pessoais por telefone, mensagem ou e-mail. Tudo deve ser feito apenas pelo aplicativo ou pela Central 135. Se alguém pedir suas informações por outros meios, desconfie e denuncie.

Nossa recomendação

Como advogada previdenciária orientamos todos os beneficiários a realizarem essa verificação. É seu direito saber exatamente o que está sendo descontado e reaver valores cobrados indevidamente. E, se tiver dúvidas ou dificuldades com o processo, busque ajuda profissional. Proteger sua aposentadoria é proteger o resultado de uma vida inteira de trabalho.

