Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (CUCO-2023) premia os melhores alunos do ensino médio de São Carlos e região

O Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, localizado no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), foi o palco escolhido no dia 31 de outubro para a cerimônia de premiação dos mais de 270 alunos e alunas das 1ª, 2ª e 3ª séries das escolas do ensino médio abrangidas pela Diretoria de Ensino da Região de São Carlos, e que foram destaques na 7ª edição da “Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades – 2023”, usualmente conhecida como CUCO*. Esta competição, idealizada, concebida e coordenada pelo docente e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Antonio Carlos Hernandes, é uma estratégia que tem o objetivo de oferecer aos estudantes do ensino médio das escolas públicas do Estado de São Paulo a verdadeira possibilidade de melhorarem seu desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos e dos vestibulares que dão acesso ao ensino superior. E esta tem sido a grande aposta do Prof. Hernandes, em estreita colaboração com o Educador do IFSC/USP, Prof. Herbert Alexandre João, ao longo de muitos e muitos anos, um projeto que, percorrendo o tempo, desaguou na CUCO.

O auditório do IFSC/USP esteve completamente lotado, não só pelos alunos e alunas que receberam os seus certificados, nas categorias, ouro, prata e bronze, mas também pelos professores e familiares que fizeram questão em prestigiar a sessão. Afinal, os premiados são a nata das escolas do ensino médio de São Carlos e Região, contemplando as cidades de São Carlos, Ibaté, Descalvado, Itirapina, Ribeirão Bonito, Corumbataí e Dourado

A mesa de honra da cerimônia, presidida pelo diretor do IFSC/USP, Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior, foi constituída pelo responsável máximo pela CUCO e coordenador do programa “Vem Saber”, Prof. Antonio Carlos Hernandes, pelo gestor do Núcleo Olímpico da Coordenadoria Pedagógica (COPED) da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, Sr. Roberto Serra Campos Júnior, a Dirigente de Ensino da Região de São Carlos, Profª Débora Gonzalez Costa Blanco e pelo coordenador executivo da CUCO, Prof. Herbert Alexandre João. Quem assistiu a esta cerimônia, talvez com um olhar mais atento ao percorrer e se deter por alguns momentos nas expressões dos jovens alunos, conseguiu perceber o motivo pelo qual eles venceram a CUCO – 2023. Além da tranquilidade, seus semblantes espelhavam uma concentração e interesse naturais em tudo o que se passava em seu redor e uma atenção especial relativa aos momentos que se sucederam, enquanto que familiares e professores esboçavam sorrisos de satisfação por verem suas missões cumpridas. Conforme os nomes dos vencedores iam sendo chamados, houve a certeza absoluta de que essa premiação será o primeiro passo para que todos esses jovens possam descobrir o quanto será importante para o seu futuro, para as suas vidas, poderem ingressar em uma universidade, principalmente na Universidade de São Paulo, considerada a melhor universidade do Brasil, da América Latina e uma das melhores do mundo. Com esta premiação, cada um(a) destes(as) aluno(a)s certamente se transformará em um embaixador junto dos restantes colegas, levando a mensagem que “Sim, é possível entrar na universidade e tudo depende de você. Só tem que estudar”.

Vale a pena lembrar que a CUCO é um projeto do programa de difusão científica da USP denominado “Vem Saber”, no qual se desenvolvem atividades consideradas inspiradoras e transformadoras, acessíveis e sustentáveis para estudantes, professores e gestores das escolas do ensino médio, buscando aproximar a Universidade da comunidade escolar. O programa “Vem Saber” encontra-se sediado do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), na Área-2 do Campus USP de São Carlos, funcionando no “Conjunto de Apoio Didático”. É um orgulho poder enaltecer todos estes jovens, seus professores e familiares e parabenizar a Diretoria de Ensino de São Carlos e Região, não só na pessoa da dirigente, Profª Débora Gonzalez Costa Blanco, como de todos os professores que fazem parte de sua equipe.

*A CUCO é uma iniciativa realizada em nível do Estado de São Paulo, contando com o apoio do IFSC/USP e da Universidade de São Paulo, em estreita parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, Centro Paula Souza, e com as 91 diretorias de ensino existentes em todo o Estado.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

