As terapias fotônicas pesquisadas a aplicadas na área de saúde e estética

As terapias fotônicas têm ganhado destaque nas áreas da saúde e estética devido aos seus efeitos terapêuticos baseados na luz. Estas terapias utilizam diferentes comprimentos de onda de luz, como laser e luz de LED, para tratar uma ampla variedade de condições médicas e estéticas. Abaixo, vamos explorar como essas terapias funcionam e suas aplicações nessas áreas. O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo pesquisador Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e uma seleta equipe de pesquisadores, desenvolvem importante linhas de pesquisas nesta área, com reconhecimento nacional e internacional.

Alguns exemplos dasTerapias Fotônicas na Saúde

Na medicina, as terapias fotônicas são utilizadas principalmente para promover a cicatrização, aliviar a dor, reduzir a inflamação e tratar doenças em nível celular. Os tratamentos fotônicos mais comuns incluem o laser de baixa intensidade (LLLT - Low Level Laser Therapy) e a fototerapia com luzes LED. As principais formas de aplicação incluem:

Cicatrização de Feridas: A luz de baixa intensidade tem a capacidade de estimular as células responsáveis pela reparação tecidual. Isso acelera a cicatrização de feridas, úlceras diabéticas, queimaduras e até mesmo cirurgias, promovendo a regeneração celular e o aumento da produção de colágeno.

Redução da Dor e Inflamação: As terapias fotônicas são eficazes no tratamento da dor crônica, como em condições como artrite, tendinite e fibromialgia. A luz ajuda a reduzir a inflamação, melhorar a circulação sanguínea local e promover o alívio da dor ao estimular processos bioquímicos que reduzem a percepção de dor.

Tratamento de Doenças Dermatológicas: Em doenças como psoríase, acne e dermatite, a luz pode ser usada para controlar a proliferação celular anormal e melhorar a aparência da pele. A luz azul, por exemplo, tem efeito antimicrobiano, sendo útil no tratamento da acne.

Estimulação Celular e Reparação Tecidual: O uso de laser de baixa intensidade pode estimular as mitocôndrias nas células, aumentando a produção de ATP (adenosina trifosfato), a principal fonte de energia das células. Isso acelera os processos naturais de regeneração celular e a reparação de tecidos danificados. Incluindo a importante área da desinfecção, e controle de fungos e bactérias, dentre outros importantes micro-organismos.

Terapias Fotônicas na Estética

Na estética, as terapias fotônicas são amplamente utilizadas para rejuvenescimento da pele, tratamento de manchas, redução de acne, e outras condições cosméticas. Algumas das aplicações mais comuns incluem:

Rejuvenescimento Facial: O uso de luz intensa pulsada (IPL) e lasers fracionados pode estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele e diminuindo rugas e linhas finas. A luz também ajuda a reduzir a flacidez e as marcas de envelhecimento, proporcionando um aspecto mais jovem e saudável à pele.

Tratamento de Manchas e Melasma: A terapia fotônica pode ser eficaz no tratamento de manchas escuras e melasma, utilizando luz para quebrar os pigmentos acumulados na pele. O laser de picosegundo, por exemplo, é muito eficaz para remover pigmentos indesejados sem danificar as camadas superficiais da pele.

Redução de Acne e Imperfeições da Pele: A luz azul e outras terapias fotônicas ajudam a matar as bactérias responsáveis pela acne, reduzindo a inflamação e prevenindo novos surtos. Além disso, esses tratamentos podem melhorar a textura da pele e reduzir as cicatrizes deixadas pela acne.

Melhora na Circulação e Tônus da Pele: Certos tratamentos com luz de LED, como o uso de luz vermelha ou infravermelha, podem aumentar a circulação sanguínea na pele, melhorando o fornecimento de oxigênio e nutrientes para as células da pele, o que resulta em uma aparência mais vibrante e saudável.

Celulite e Gordura Localizada: A luz infravermelha é utilizada em alguns tratamentos para reduzir a aparência da celulite, estimulando a circulação e quebrando os depósitos de gordura. Além disso, a terapia fotônica pode ajudar a modelar a silhueta e tonificar a pele.

Mecanismos de Ação das Terapias Fotônicas

As terapias fotônicas atuam por meio da fotobiomodulação, um processo no qual a luz aplicada em determinados comprimentos de onda interage com as células e tecidos do corpo. Essa interação resulta em várias respostas biológicas, como:

Aumento da produção de ATP: Essencial para a regeneração celular.

Redução da inflamação: A luz pode diminuir mediadores inflamatórios, aliviando dores e acelerando o processo de recuperação.

Estimulação da produção de colágeno e elastina: Essencial para a saúde da pele e para o rejuvenescimento estético.

Melhora da circulação sanguínea: Aumenta a oxigenação e a nutrição celular.

Assim podemos concluir resumidamente que as terapias fotônicas são uma ferramenta poderosa tanto na medicina quanto na estética, oferecendo tratamentos não invasivos, eficazes e com baixo risco de efeitos colaterais. No campo da saúde, elas são amplamente usadas para cicatrização, alívio de dor e tratamento de várias condições dermatológicas e ortopédicas. Já na estética, elas proporcionam benefícios significativos para rejuvenescimento facial, tratamento de acne e manchas, além de melhorar a saúde da pele de maneira geral. Como uma abordagem baseada na ciência e em evidências, as terapias fotônicas continuam a se expandir como uma alternativa eficaz e segura para melhorar a qualidade de vida e a aparência.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; e sites específicos sobre o assunto.