VW do Brasil conquista a marca de 20 milhões de motores produzidos; 12 milhões foram feitos em São Carlos

A Volkswagen do Brasil alcançou o marco de 20 milhões de motores produzidos e o motor 1.4 TSI da família EA211, de 150cv, que equipa o Polo e Virtus GTS, dentre outros modelos da marca, foi o que representou essa conquista. Deste total, 12 milhões de motores foram fabricados na unidade de São Carlos, que iniciou suas atividades em 1996, e 8 milhões na Anchieta, no período de 1974 a 2012.

“A fábrica de São Carlos tem um importante papel dentro da estratégia da Nova Volkswagen, pois é uma unidade que além de atender o mercado interno, com motores versáteis, de alta qualidade e eficiência, tem um perfil exportador, tanto em motores como em componentes”, disse Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Com tecnologia de ponta e alinhada aos padrões mundiais da VW, a fábrica de São Carlos foi eleita em 2019 a mais eficiente dentre as unidades de Componentes do Grupo Volkswagen.

A qualidade dos processos e motores fazem com que, além do mercado interno, produza motores e componentes para outros mercados. Para o México são enviados, desde 2017, motores 1.4 TSI que equipam modelos como o Jetta e Tiguan, para atender o exigente mercado norte-americano.

A fábrica também já exportou, para a unidade de Chemnitz, na Alemanha, componentes como bloco de motor, cabeçote e virabrequim, peça está produzida em duas linhas produtivas, sendo a mais recente inaugurada em outubro de 2019, que fabricam virabrequim nas versões 1.0l TSI; 1.4lTSI e 1.6l MPI.

Atualmente, São Carlos é responsável pela produção dos propulsores da família EA211 nas versões 1.0l MPI, 1.6l MPI, 1.0l TSI e 1.4l TSI, que equipam os modelos TCross, Polo, Virtus, up!, cross up!, Gol, Voyage, Saveiro Cross, Jetta, Tiguan e Audi A3. Em São Carlos, também é fabricado o consagrado EA111 1.6l, presente nos modelos Gol, Fox, Voyage e Saveiro. Para o mercado brasileiro, 100% dos produtos recebem a tecnologia bicombustível Total Flex. Para o mercado externo são produzidos motores a gasolina.

