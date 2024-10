Voluntários levam carinho e música para pacientes da Quimioterapia da Santa Casa

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 10h10 Por Marcos Escrivani

Músicos durante apresentação na Quimioterapia da Santa Casa: empatia e solidariedade - Crédito: Divulgação

Humanizar, ter empatia e poder ter a oportunidade de proporcionar momentos de paz e relaxamento para pessoas que lutam contra o câncer.

Esta é a iniciativa de voluntários que estiveram nesta terça-feira, 8, no setor de Quimioterapia e Radioterapia da Santa Casa de São Carlos.

As idealizadoras do trabalho voluntário, Nerilda Corneta Gallo e Sônia Borgato, acompanhadas dos músicos Araceli Hackiborth, André Badawi Missaglia, Thomas Peron, Cira Souza Pitombo e Graziela Ferreira proporcionaram momentos de paz e relaxamento para os pacientes e levaram melodias para deleite dos presentes em ambos os setores.

De acordo com Nerilda Gallo o trabalho voluntário na Quimioterapia da Santa Casa é feito há seis anos e há um ano o Centro Suzuki de Ensino Musical de São Carlos se juntou para levar música aos pacientes. “Esse ano celebramos o Outubro Rosa na data de hoje (terça, 8) e procuramos marcar a data com muita alegria e de forma humanizada aos pacientes”, disse.

Nerilda disse que a motivação pelo início deste projeto foi um caso de câncer em sua família. “Após o tratamento comecei a fazer esse trabalho como uma forma de gratidão”, reconheceu. “O legado que pretendo deixar é que de alguma forma os pacientes possam se sentir acolhidos em um momento tão difícil”, completou.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, que acontece anualmente desde os anos 1990. O objetivo é compartilhar informações sobre a doença, promover o diagnóstico precoce e reduzir a mortalidade.

O movimento foi criado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, que lançou o laço cor-de-rosa como símbolo da prevenção. A cor rosa ilumina as fachadas de instituições públicas e privadas durante o mês, e o laço é usado por pessoas, empresas e organizações.

A conscientização sobre o câncer de mama é importante para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da doença. O diagnóstico precoce pode impedir que o tumor se espalhe para outros órgãos, aumentando as chances de cura.

A história do Outubro Rosa começa na década de 1970, quando Susan Goodman Komen descobriu ter câncer de mama e se viu sem rumo, pois na época não havia tratamento para a cura da doença.

