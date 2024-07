Você conhece o mirante da Serra do Aracy?

SIGA O SCA NO

Vista do mirante - Crédito: Bulhoestam Bulhoes/Reprodução Google

O mirante da Serra do Aracy fica localizado no final da avenida Papa Paulo VI, Vila Santa Madre Cabrini. De lá é possível apreciar a grandiosidade do bairro Cidade Aracy.

Também é possível curtir a natureza e contemplar o pôr-do-sol ao entardecer. A paisagem é exuberante e rende ótimas fotos.

Na internet é possível ver relatos de quem já visitou o local. “Lugar lindo, fácil acesso, dá para fazer piquinique, levar crianças, contemplar a grande e linda Aracy e assistir ao esplêndido pôr-do-sol!”, publicou Débora Taborda em avaliação postada no Google.

“Moro no local, é lindo. Venho conhecer o fim de tarde mais lindo de São Carlos”, convida Celio Irmer Silva.

