Vigilantes da Fundação Casa passam por dificuldades e estão há três meses sem salários

Fundação Casa de São Carlos cuida de 52 internos - Crédito: Arquivo/SCA

Oito vigilantes que atuam na Fundação Casa de São Carlos passam por extrema dificuldades. Segundo eles, estão desde o mês de novembro sem receber salários. Neste período, em dezembro, receberam apenas a primeira parcela do 13º salário.

As dificuldades não param por aí. Os funcionários alegam que há cinco meses não recebem os tickets alimentação e refeição, além de não terem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) depositados regularmente. Os vigilantes são terceirizados e contratados pela empresa Grupo K & F, de São Paulo.

No início da tarde desta sexta-feira, 24, indignado com a atual situação, um vigilante entrou em contato com o São Carlos Agora para denunciar o problema. Pediu apenas anonimato para evitar retaliações por parte da direção da empresa.

“Trabalho na Fundação Casa há dois anos e estamos três meses sem salário. Nunca deixamos de cumprir nossas obrigações. Na verdade, estamos trabalhando de graça”, comentou, salientando que neste período, apesar de buscar informações, a empresa responsável se mantém em silêncio. “Eles não dão nenhuma resposta. Por isso estamos indo atrás de advogado, do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. Não pensamos em parar o trabalho. Queremos apenas aquilo que é de direito”.

FUNDAÇÃO CASA

Indagado sobre o posicionamento da Fundação Casa, que cuida hoje de 52 internos com até 18 anos, a resposta é que a entidade teria cortado o repasse de verbas para o Grupo K & F em novembro devido aos sucessivos atrasos e não cumprimento das obrigações trabalhistas.

Consta que em março deste ano irá vencer o atual contrato com o Grupo K & F e os vigilantes temem que uma não renovação possa prejudicar ainda mais a situação em que se encontram.

O São Carlos Agora entrou em contato via email que consta no site da empresa K & F, mas não obteve nenhuma resposta até o momento.

