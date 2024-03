Vídeo produzido pela UFSCar e pelo HU orienta sobre cuidados a pacientes com sonda enteral em ambiente domiciliar

Vídeo orienta sobre o uso correto da sonda enteral no ambiente Vídeo orienta sobre o uso correto da sonda enteral no ambiente - Crédito: Divulgação

Um vídeo educativo que orienta cuidadores e pacientes em terapia nutricional enteral (alimentação por sonda) domiciliar tem melhorado a qualidade de vida e a adesão ao tratamento. O material didático é fruto de uma pesquisa de iniciação tecnológica desenvolvida em parceria com o Grupo de Orientação de Terapia Nutricional Enteral (Gotne) do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), instituição vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

"Essa orientação multiprofissional é diferenciada dentro da rede de saúde do município de São Carlos e é extremamente importante para garantir uma assistência segura, porque consegue qualificar o cuidado em nível domiciliar ao paciente, minimizando os eventos adversos da terapia nutricional enteral por sonda desde a indicação, preparo e manuseio até a administração da dieta", explica a orientadora da pesquisa e professora do Departamento de Enfermagem (DEnf) da UFSCar, Fernanda Berchelli Girão.

A pesquisa, intitulada "Paciente em terapia nutricional enteral domiciliar: vídeo educativo sobre os cuidados e manutenção com a sonda enteral", foi desenvolvida pela estudante Beatriz Fernandes Wada, com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Pibiti) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Com imagens e linguagem simples, o vídeo facilita o entendimento sobre a terapia nutricional enteral domiciliar e aborda temas como os materiais, os cuidados no preparo, fixação da sonda, administração de medicamentos, dentre outras informações. "A ideia do vídeo surgiu a partir da nossa vivência com a equipe do Gotne e da necessidade de reforço das orientações aos cuidadores e pacientes que recebem alta hospitalar para casa e solicitam materiais para consulta. Após a elaboração, o vídeo foi validado por profissionais da área, como enfermeiros e nutricionistas, além dos cuidadores", destaca Fernanda Girão.

Atuação do Gotne

O Grupo de Orientação de Terapia Nutricional Enteral foi implantado há seis anos com o objetivo de orientar pacientes, familiares e cuidadores sobre os cuidados da alimentação de pacientes com sonda. "É um grupo que conta com a participação de uma equipe multiprofissional (da Enfermagem, Nutrição, Fonoaudiologia e Farmácia)", explica a nutricionista do HU-UFSCar e integrante do Gotne, Erika Barbosa Lagares.

Os cuidadores dos pacientes recebem um treinamento prático com simulador associado à apresentação de vídeo explicativo e, ao final, a equipe do Gotne esclarece dúvidas. "Cada paciente recebe uma cartilha impressa com essas orientações no momento da alta. Essa atuação do Gotne permite a preparação dos familiares e cuidadores para garantir uma alta responsável gerando a adesão e a participação deles no tratamento dos pacientes no pós-alta hospitalar", completa Erika Lagares.

O vídeo está disponível gratuitamente no canal YouTube do HU-UFSCar (https://youtu.be/ORJnI_Toq5w).

