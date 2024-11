Vereadores aprovam nova estrutura administrativa da Prefeitura

Compartilhar no facebook

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, nesta terça-feira (26), por 17 votos a 3, projeto que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. As alterações terão efeitos já a partir de janeiro de 2025. Entre as novidades está a Secretaria da Família prometida pelo prefeito eleito Netto Donato durante as eleições.

Conforme o texto aprovado pelos parlamentares, o gabinete do próximo prefeito (Netto Donato) terá a partir do próximo ano cinco assessores e um chefe de gabinete.

Será extinta a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura criará a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal.

Serão criadas as Secretaria Municipal da Família, a Secretaria Municipal de Transparência e Cidade Inteligente, a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária. Diversas secretarias serão fundidas e unificadas.

Os vereadores da oposição, Azuaite França (Cidadania), Djalma Nery (PSOL) e Raquel Auxiliadora (PT), votaram contra o projeto.

“O projeto apresentado tem 400 páginas e não tivemos tempo para analisar. Isso quer dizer que esse projeto criará secretarias, departamentos, criará cargos, extinguir cargos, e já surgiram várias dúvidas em uma breve análise deste projeto. Por exemplo, nós passamos de 23 secretários adjuntos para 34 secretários adjuntos. Se a Prefeitura diz que reduzirá de 23 para 21 como que o número de secretários adjuntos é quase o dobro de número de secretarias”, interrogou Djalma, solicitando a retirada de pauta do projeto ou não aprovação. Mas o pedido foi negado.

Veja como ficará a estrutura da Prefeitura

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Secretaria Municipal da Família

Secretaria Municipal de Transparência e Cidade Inteligente

Secretaria de Cultura e Turismo

Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária

Secretaria da Conservação e Qualidade Urbana

Secretaria do Clima e Meio Ambiente

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Esportes

Secretaria Municipal de Infância e Juventude,

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência



Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental

Secretaria Municipal da Justiça.

Secretaria Municipal da Fazenda.



