Vereador Rodson solicita melhorias no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Vereador Rodson Magno esteve nesta semana, visitando o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, localizado no Centro da cidade, após receber várias reclamações de munícipes sobre a situação do local e pôde comprovar a real circunstância em que se encontra. Verificou que há necessidade da colocação da segunda tampa nos túmulos, além da continuidade da limpeza em toda área do cemitério, uma vez que restos de coroas de flores, garrafas pet´s, mato alto e acúmulo de água se encontram no local, o que propicia a disseminação do mosquito “Aedes Aegypti” causador da Dengue.

Rodson apela para que a Secretaria de Serviços Públicos realize o mais breve possível a colocação das segundas tampas dos túmulos, que se encontram abertas, além da contratação de mais pessoas para intensificar a limpeza em toda extensão do cemitério.

“Recebo diariamente pessoas reclamando das condições precárias do local, portanto, essas medidas são urgentes. Não pode continuar como está, pois quem tem seu ente querido merece ter o local bem limpo e bem cuidado”, finaliza o Vereador.

Leia Também