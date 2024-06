Vereador Rodson luta pela ampliação do horário do velório municipal

O Vereador Rodson Magno, em uma iniciativa que visa atender às necessidades da população, protocolou um requerimento junto à Prefeitura de São Carlos. Seu objetivo é restaurar o funcionamento do Velório Municipal do Cemitério Nossa Senhora do Carmo durante 24 horas, como ocorria no passado.

A reforma recente das salas “Edson de Oliveira (Bolinha)” no velório foi um marco importante. Com um investimento total de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 600 mil de recursos municipais e R$ 800 mil provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Lobbe Neto, o espaço foi completamente revitalizado.

A inauguração das salas reformadas é um passo significativo, mas o Vereador Rodson não para por aí. Seu requerimento ao prefeito visa estender o horário de funcionamento do velório, garantindo que as famílias tenham acesso a esse serviço essencial a qualquer hora do dia ou da noite.

“Em momentos de luto, é fundamental que a comunidade possa contar com um espaço acolhedor e disponível a todo momento. Espero que essa iniciativa para o bem-estar dos cidadãos de São Carlos, honrando a memória daqueles que partiram e oferecendo suporte aos que ficam”, finaliza Rodson.

