Vereador Rodson comemora e convida proprietários de imóveis do CDHU para entrega de títulos de propriedade

O Vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) comemora a excelente notícia de que será entregue no próximo sábado, 7, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, na Avenida Getúlio Vargas, 1425 a partir das 10h os títulos de propriedade aos proprietários de apartamentos do Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e Prefeitura Municipal.

Rodson diz que esse é um momento muito importante, pois vinha cobrando há tempos essa regularização dos imóveis junto a Companhia e a Secretaria de Habitação do Estado, com a escritura do imóvel registrada em cartório, o morador que tem seu imóvel quitado torna-se de fato o proprietário da moradia e mesmo aquele que não tiver quitado ainda receberá a matrícula de seu imóvel. Além dessa garantia, com o bem regularizado, o cidadão tem acesso ao mercado formal de crédito, pode comercializar o seu apartamento ou transferi-lo para seus herdeiros, entre outros benefícios.

