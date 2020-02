Veja vídeo da baixada do Mercado Municipal gravado agora há pouco

Crédito: Reprodução

A forte chuva que caiu sobre a cidade no começo da noite desta quinta-feira (6) assustou comerciantes e funcionários de lojas na região central. Parecia que a tragédia do dia 12 de janeiro iria se repetir, mas felizmente, apesar da enxurrada ter sido forte, a água não subiu tanto e não chegou a invadir os estabelecimentos na baixada do Mercado Municipal.

Neste momento (19h19) a chuva perdeu força, mas há previsão de mais pancadas com trovoadas nas próximas horas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também