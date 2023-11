Vazamento de água causa afundamento de asfalto no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Agente de trânsito toma providências e isola local onde o asfalto cedeu - Crédito: Divulgação

Um vazamento de água causou o afundamento do asfalto na esquina da Avenida São Carlos com a rua Raimundo Correia, no centro de São Carlos.

Agentes de trânsito foram acionados e isolaram o local e auxiliam os motoristas no sentido de orientar e evitar acidentes.

Funcionários do Saae estiveram no local e avaliaram o problema, afirmando que os reparos necessários serão feitos na tarde desta terça-feira. Até lá, o trânsito será interditado.

