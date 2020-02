Morador evita recape sobre rua com vazamento de água no Centenário

Crédito: Reprodução

Um vazamento de água na rua Borba Gato, em frente ao numeral 468 no Jardim Centenário e que fica a aproximadamente 50 metros da Escola Estadual Conde do Pinhal, deverá atrasar os trabalhos de recapeamento asfáltico na via.

Na manhã desta quarta-feira, 12, funcionários da Construtora Bandeirantes foi ao local para execução dos trabalhos, quando foram avisados pelo morador sobre o vazamento. Segundo ele, o serviço seria feito mesmo assim.

Irritado, um morador e leitor do São Carlos Agora fez um vídeo e encaminhou para o portal. Em 31 segundos não economizou críticas, salientando que, por diversas vezes, contatou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para informar sobre o problema.

Ao tomar ciência da situação, o portal de notícias São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal que imediatamente avisou a Bandeirantes e o SAAE. Uma equipe da autarquia está a caminho do local.

