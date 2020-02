Vazamento causa preocupação no Cruzeiro do Sul

Asfalto afunda na Elias Arsênios: moradores estão bronqueados - Crédito: Marcos Escrivani

“O asfalto está oco. O leito da rua está afundando. Estamos apenas alertando”. Com esta frase, moradores da rua Elias Arsenios, na região do numeral 710, no Jardim Cruzeiro do Sul, entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 6.

Com a preocupação, veio uma mistura de indignação, já que o problema ocorre há aproximadamente três semanas e neste período, por várias vezes, entraram em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

“Mas apesar das solicitações, nada foi feito. Nossa reivindicação não foi atendida”, disse uma dona de casa.

Segundo ela, em frente ao vazamento tem um estabelecimento comercial e segundo o proprietário no dia que funcionários da autarquia foram arrumar o primeiro vazamento há três meses, após realizarem a manutenção, ele teria mostrado a um dos funcionários que o problema continuava e teria marcado no relatório. “Disse então que iria passar novamente ao Saae”, contou a reclamante.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também