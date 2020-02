Vândalos invadem CEMEI, quebram objetos e furtam fiação e torneiras no Aracy

Vários objetos foram destruidos - Crédito: Vereador Leandro Guerreiro

A Secretaria Municipal de Educação confirma que o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Dário Rodrigues, localizado no CAIC do bairro Cidade Aracy, sofreu atos de vandalismo na ultima madrugada, com objetos e materiais permanentes quebrados, além do furto de fiação elétrica e torneiras.

A Secretaria ressalta que as providências já foram tomadas e as áreas danificadas já começam ser recuperadas. A escola atende 350 alunos e o início das aulas permanece 10 de fevereiro.

A unidade possui um controlador de acesso, porém a Prefeitura já está com processo licitatório aberto para contratação de empresa terceirizada para fazer a segurança 24h.

A Guarda Municipal faz a Ronda Patrimonial, mas não tem efetivo suficiente para fazer a escala de agentes para atender por 24h todas as unidades escolares. Todas as 58 escolas da rede já passaram por manutenção, processo realizado sempre antes do início das aulas, inclusive as escolas do Cidade Aracy.

