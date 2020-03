Valorização da Mulher é tema de destaque no Pequeno Cidadão

8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi lembrado no Pequeno Cidadão - Crédito: Marcos Escrivani

Em comemoração ao Dia da Mulher, nessa sexta-feira, 6, o Projeto Pequeno Cidadão realizou com 220 alunos uma programação especial, com atividades esportivas com liderança feminina e postos de autocuidado com maquiagem unha e cabelo foram oferecidos durante todo o dia, sensibilizando meninas e meninos sobre a importância da data.

As atividades foram realizadas no ginásio de esportes da USP São Carlos e a ideia do evento foi proporcionar um sinal de resistência e da importância pela luta por igualdade. As crianças aprenderam que o 8 de março representa também um dia para valorizar mulheres em todos os âmbitos da sociedade, que ainda enfrentam a desigualdade de gênero no esporte, no trabalho, na vida familiar e em todos os locais que ainda é vista como "frágil" em relação aos homens.

As crianças aprenderam com a ação do projeto que as meninas podem e devem ser o que desejarem e que os homens devem ser aliados na luta por igualdade, aprendendo a fazer sua parte para que o machismo não promova mais discriminação de gênero nem em seus lares e nem na vida em sociedade.

No esporte, os times foram mistos, mas com a liderança das garotas, que tiveram a responsabilidade de escolherem seus times. Na maquiagem, as meninas e também os meninos tiveram a oportunidade de ressaltarem com pinturas faciais a beleza humana, que transcende a de gênero.

Nas unhas, foi possível cuidar da aparência das mãos dos alunos, destacando a importância da higiene das mãos para a manutenção da saúde. No cabelo, meninas e meninos tiveram a oportunidade de fazerem tranças com a técnica de tererê, inclusive com a ajuda dos garotos para que elas fossem feitas em todos, numa ação de integração e igualdade. Tivemos um dia de muito aprendizado e união.

Houve também a produção de um mural no qual as crianças foram convidadas a deixarem uma homenagem a alguma mulher que admiravam em sua vida.

