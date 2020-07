Usuários relatam dificuldade em utilizar os cartões do auxílio merenda

Crédito: Divulgação

Leitores do jornal São Carlos Agora entraram em contato com a redação via whatsapp relatando dificuldades em utilizar o cartão do auxílio merenda disponibilizado pela Prefeitura Municipal. Segundo eles, quando consultado via aplicativo, há saldo disponível, mas não conseguem realizar compras.

O SCA foi em busca de uma resposta. Em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, a informação recebida foi que os créditos de todos os cartões foram liberados no dia 02/07, pagamento referente ao mês de junho e conforme informações da empresa, a maioria dos beneficiários já utilizou os valores creditados. A próxima recarga será realizada no final deste mês.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável por administrar os cartões, informou que alguns beneficiários estão confundindo os valores dos créditos com outras informações disponibilizadas pelo aplicativo da empresa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também