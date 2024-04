Rodson comemora convite de anúncio de novas unidades habitacionais

Crédito: Divulgação

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, juntamente com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, convidam para a Cerimônia de Anúncio de Novas Unidades Habitacionais no Estado de São Paulo, onde São Carlos será contemplada em um de seus programas habitacionais.



O Vereador Rodson Magno participará do anuncio da expansão do programa estadual, representando o Prefeito Airton Garcia, que será amanhã, dia 26 de abril, no Palácio dos Bandeirantes, localizado na Avenida Morumbi, 4.500, no bairro Morumbi, na cidade de São Paulo.

“Quero agradecer o Governador Tarcísio de Freitas e o Secretário Marcelo Branco pelo convite e por garantirem mais 35 mil novas unidades habitacionais no Estado. Estou muito feliz que nosso município será contemplado, pois minha luta por moradias dignas é diária, onde muitas pessoas sonham em ter sua tão sonhada casa própria. Habitação é prioridade e amanhã teremos mais noticias”, destaca Rodson.

