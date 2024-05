Vestibular Enem IFSP 2024: 80 vagas para cursos superiores gratuitos em São Carlos

O vestibular Enem IFSP Sao Carlos, está oferecendo 40 vagas em Processos Gerenciais e 40 vagas em ADS.

As inscrições são gratuitas. De 13 de maio a 16 de junho.

Se você fez o Enem entre 2019 e 2023, esta é a sua chance de ingressar em um dos cursos superiores gratuitos do IFSP.

Use sua nota do Enem de uma das edições entre 2019 e 2023. Você não pode ter sido eliminado ou tirado nota zero na redação.

Para mais informações e detalhes sobre o processo seletivo, fique ligado no site oficial do IFSP ifsp.edu.br/ultimas-noticias/4376