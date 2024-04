Simpósio da Santa Casa destaca estratégias para controle de infecções relacionadas à saúde

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São Carlos (IEP) realizou, na terça e quarta-feira (23 e 24), o primeiro I Simpósio de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência em Saúde da Santa Casa de São Carlos.

O evento foi realizado no Auditório Alois Partel e teve como objetivo compartilhar experiência, promover discussões e discutir ações e estratégias de prevenção de infecções para profissionais da área da saúde. Mais de 170 participantes de diversas cidades da região estiveram no evento ao longo dos dois dias.

“Objetivo do simpósio é de ser um momento de troca entre os profissionais que exercem controle de infecção nos estabelecimentos de saúde de São Carlos e da região, também convidar aqueles que não praticam isso diretamente a refletir sobre a problemática das infecções relacionadas à deficiência da saúde e as medidas de prevenção de infecção”, disse a infectologista Dra. Carolina Zenatti, uma das palestrantes do evento.

Foram debatidos temas como: higiene das mãos - estratégias para engajamento das equipes, pacientes e familiares; legislação; notificação de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (IRAS); análise de água e ar; polêmicas no mundo do controle de infecções; e uso racional de antimicrobianos.

Participaram como palestrantes: Dr. André Nogueira, Dra. Bárbara Martins, Rosely Moralez, Vanessa Marmo, Dra. Carolina Zenatti e Dr. Roberto Muniz Junior.

