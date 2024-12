USP São Carlos abre inscrições para bolsa de pós-doutorado em ensino de computação para crianças e adolescentes

Quem for selecionada receberá uma bolsa mensal de pós-doutorado júnior do CNPq no valor de R$ 5,2 mil - Crédito: Divulgação/ICMC/USP

A USP São Carlos oferece uma oportunidade para quem já concluiu o doutorado e deseja desenvolver atividades de pesquisa para a criação e a avaliação de estratégias de ensino de computação a crianças e adolescentes. A vaga de pós-doutorado é vinculada à Rede de Ensino Brasileira para Engenharias e Ciências exAtas (Rebeca), sendo destinada, prioritariamente, para candidatas que se identificam com o gênero feminino, pretas, pardas ou indígenas.

Recém-aprovada em chamada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Rede é coordenada pela professora Lina Garcés, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da USP São Carlos. Quem for selecionada receberá uma bolsa mensal de pós-doutorado júnior do CNPq no valor de R$ 5,2 mil para dedicação integral às atividades de pesquisa, de forma presencial, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação e Matemática Computacional do ICMC.

“Com essa vaga, queremos impulsionar a pesquisa e a implementação de abordagens pedagógicas inovadoras no ensino de computação para crianças e adolescentes, com ênfase em metodologias de ensino interativas, inclusivas e motivadoras”, destaca Lina. Para participar do processo seletivo, é preciso enviar, até o dia 27 de janeiro, os seguintes documentos, em formato pdf, para o e-mail da professora (linagarces@usp.br):

Currículo Lattes atualizado;

Lista de publicações científicas ou projetos anteriores relacionados ao ensino de computação ou tecnologias educacionais;

Autodeclaração de pertencimento étnico-racial, conforme modelo disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/06fe2;

Foto atualizada;

Carta de motivação, explicando o interesse pela vaga e os objetivos de pesquisa;

Nomes e contatos de pelo menos dois pesquisadores ou professores que possam fornecer cartas de recomendação.

Podem se candidatar pessoas que já tenham obtido o doutorado em educação, computação ou áreas afins, com foco no ensino de computação para crianças e adolescentes. É fundamental, ainda, ter experiência prévia em pesquisa ou desenvolvimento de projetos de ensino de computação ou computação aplicada à educação, bem como conhecimento sobre ferramentas e tecnologias educacionais voltadas para o público-alvo do projeto, tais como: jogos educativos, programação visual, robótica educativa, etc.

Um diferencial que será considerado durante a seleção é a experiência em ambientes de ensino formal ou não formal. Para saber mais, acesso o documento disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/391a2

Leia Também