USP oferece vagas em cursos gratuitos para público 60+

A USP abre, a partir do dia 3 de fevereiro, inscrições para o primeiro semestre de 2025 do programa USP 60+. Em sua 59ª edição, a iniciativa gratuita completa 31 anos de atuação. Realizada na capital e nos campi do interior, disponibiliza mais de 4,3 mil vagas divididas entre disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.

A consulta das vagas já está disponibilizada no site do programa (Clique aqui). Os interessados não precisam ter vínculo com a universidade e devem ter mais de 60 anos. Cada unidade da USP segue uma data diferenciada de término das inscrições e para atividades complementares o período pode variar ao longo do semestre.

São mais de 300 atividades em diversas áreas do conhecimento. O médico Egidio Dórea, coordenador do programa USP 60+, explica a importância da iniciativa.

“A ideia do programa USP 60+ é fornecer à população acima de sessenta anos oportunidades para o aprendizado continuado, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável”.

Para Dórea, outro fator relevante para envelhecer bem é o encontro de gerações. “Nós inovamos quando acrescentamos a intergeracionalidade, essa troca de experiências dentro de sala de aula com os alunos da graduação.” Ele acrescenta que isso é relevante para prevenir diversos problemas de saúde. “Temos condições de melhorar a nossa cidadania, a auto-estima, a participação, a socialização, diminuindo os riscos de isolamento social e solidão, grandes problemas de saúde pública mundial”.

Empreendedorismo; história da música; redação publicitária; direito constitucional; produção audiovisual em comunicação digital; cultura e educação afro-brasileira e indígena; introdução à programação de computadores; psicologia social; fisiologia da atividade motora; e estudo da defesa do consumidor são alguns exemplos de disciplinas regulares ministradas em diversos campi da USP nas cidades de Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Alguns cursos exigem pré-requisito, mas para a maioria nada é exigido.

Também estão previstas atividades físicas exclusivas para idosos como dança sênior, lian gong, yoga, condicionamento físico e capoeira bem como ações culturais com especialistas de diversas áreas, como oficina de teatro, coral, baleias e golfinhos para 50+ e visitas guiadas ao Museu de Zoologia e ao Parque Ciência e Tecnologia da USP. Para algumas destas atividades complementares as inscrições são realizadas ao longo do semestre.

Criado pela professora Ecléa Bosi em 1994, o programa, que completa 30 anos de atividades, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.

A relação completa de atividades está disponível no site do programa USP 60+ em prceu.usp.br/usp60.

