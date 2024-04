USP abre inscrições em curso preparatório para modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica

Estimular os estudantes do ensino fundamental I e II, médio e técnico a trabalharem em equipe para construir robôs e programá-los. Esse é o principal objetivo da modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), e quem deseja participar da iniciativa pode se inscrever no curso Preparação para a Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Prática.



Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, com apoio da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), a iniciativa está com inscrições abertas até dia 10 de abril. Para se inscrever em uma das 100 vagas disponíveis, é necessário preencher o formulário disponível no sistema Apolo da USP por meio deste link icmc.usp.br/e/02566. Depois, é preciso gerar o boleto pelo sistema e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 20. O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail rmontanari@usp.br



Alunos provenientes de escolas públicas podem solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que sejam um dos primeiros a se inscrever no curso e apresentem comprovação. Para solicitar a isenção, o interessado deve enviar um e-mail para rmontanari@usp.br com o comprovante de matrícula. A isenção será concedida para pelo menos 10% dos alunos matriculados.



As aulas do curso acontecerão presencialmente, aos sábados, de 13 de abril até 25 de maio, das 9 às 12 horas. Entre os tópicos que serão abordados estão a montagem de dois tipos de robôs (PETE Alpha e Arduino), que são os mais comumente usados nas competições da OBR, e noções de programação, em que serão apresentados os principais comandos para controle desses robôs. Além disso, os participantes vão treinar aplicações práticas, em que aprenderão a programar os robôs para seguir uma linha reta, realizar uma curva, desviar de um obstáculo e subir em uma rampa.



Na seleção dos participantes do curso, terão prioridade os alunos que estão cursando do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio e que desejam participar da OBR. As vagas restantes serão preenchidas pelos demais interessados, respeitando a ordem de inscrição. Também serão aceitas inscrições de professores ou responsáveis coordenadores das equipes.



Coordenado pela professora Roseli Romero, o curso será ministrado pelo mestre em ciência da computação Raphael Montanari, do Centro de Robótica da USP, e pelo estudante de engenharia elétrica Guilherme Pereira Loredo, da EESC.



Vale destacar que, desde 2019, a USP passou a oferecer vagas adicionais para ingresso em seus cursos de graduação a quem participa de olimpíadas acadêmicas internacionais e nacionais, tal como a OBR. A seleção é realizada por meio de um sistema de pontuação que tem como base, no caso de uma competição nacional, a medalha obtida pelo aluno. Para saber mais sobre essa forma de ingresso, acesse o site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest).

