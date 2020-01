USF do Jardim Zavaglia será inaugurada sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Municipal de Obras Públicas, inaugura na próxima sexta-feira (31/01), às 10h, a Unidade de Saúde da Família do Jardim Zavaglia, localizada na rua Deputado Antônio Donato, nº 340.

A obra da USF do Zavaglia estava paralisada desde 2013. Em 2018 a Prefeitura realizou nova licitação e homologou o processo, porém foi necessário entrar com pedido de reintegração de posse já que o local tinha sido invadido.

O valor investido para o término da obra da USF foi de R$ 211.075,20. Para a conclusão da unidade de saúde foram necessários execução das seguintes obras: instalações elétricas e hidráulicas, instalação de esquadrias de vidro temperado, de madeira e metálicas, revestimento cerâmico, pintura da unidade, revisão da cobertura, instalação de tubulação e serviços externos de jardinagem.

Marcos Palermo, secretário de Saúde, garante que a equipe já está pronta. “Nossa equipe já está montada com médico da saúde da família, enfermeiros, auxiliares comunitários de saúde e dentista. Cada Unidade de Saúde da Família comporta o atendimento de até 4 mil pessoas que a partir da inauguração serão cadastradas”.

A atual administração já finalizou outras unidades de saúde que estavam inacabadas, caso da Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Angelina, obra que estava paralisada desde 2011, um investimento de R$ 499.998,98 e que hoje atende 1.299 famílias do bairro. “Também finalizamos outra unidade no grande Cidade Aracy que as obras estavam paradas desde 2011. Não interessa quem começou a obra, o importante é finalizar. O importante é entregar para que a população possa ser beneficiada, não podemos perder o dinheiro público já investido”, afirma o prefeito Airton Garcia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também