Unimed São Carlos oferece curso gratuito para gestantes

O Curso de Gestante da Unimed São Carlos é oferecido gratuitamente pelo Departamento Viver Bem a toda população, beneficiária ou não da Unimed. A gestante ainda pode levar um acompanhante.

As atividades são bimestrais, com três dias consecutivos de palestras envolvendo as temáticas sobre vias de parto, amamentação, fisioterapia para a gestante, aspectos nutricionais e psicológicos da gestação, cuidados com o bebê, mastigação e aspectos bucais, além de orientações em relação à anestesia no parto, abordado por um médico anestesista.

O curso conta com profissionais das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Confira a programação para 2020:

Fevereiro: dias 04, 05 e 06

Abril: dias 07, 08 e 09

Junho: dias 02, 03 e 04

Agosto: dias 04, 05 e 06

Outubro: dias 06, 07 e 08

Dezembro: dias 08, 09 e 10

Horário - das 19h às 21h

Local - Av. Dr. Carlos Botelho, 1055 – 3º andar

