Unimed São Carlos doa itens de copa para Santa Casa de Misericórdia

Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos doou à Santa Casa de Misericórdia do município materiais de copa, que irão contribuir com o atendimento aos clientes do hospital, tanto da rede pública quanto particular, além de melhorias aos seus funcionários, prestadores e corpo clínico.

Foram doados três carrinhos de refeição em inox, dois balcões pista (balcões de buffet) e um balcão térmico. De acordo com a Gerente de Operações da Santa Casa, Mariana Pelegrinotti Danella, o Hospital tem dificuldades em investimento para serviços de apoio, copa e higiene, então, doações como essa trazem grande ajuda. “Estávamos apenas com um carrinho de refeições, o que trazia sobrecarga de trabalho. Com a doação, será facilitada a entrega e distribuição da alimentação. Já em nosso refeitório, o balcão estava praticamente caindo. Poderemos, agora, servir com mais qualidade nossos funcionários, prestadores e corpo clínico, com grande melhoria na área da cozinha”, comenta a gerente.

O vice-presidente da Unimed São Carlos, o médico Ivan Linjardi, ressalta que a cooperativa está sempre em busca de contribuir com as instituições, principalmente no ramo da saúde. “Temos um compromisso social com entidades de São Carlos e toda região e ficamos bastante satisfeitos em cumpri-lo. É uma forma de ajudar instituições que desempenham um papel relevante à população”, afirma o médico.

