Unimed realiza ações para promover o autocuidado e mudança de hábitos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, é uma data que busca incentivar práticas saudáveis para que as pessoas possam viver mais e melhor. Alimentação saudável, equilíbrio emocional e atividade física são exemplos de ações que podemos praticar para melhorar a qualidade de vida.

Dessa forma, a fim de levar bem-estar e saúde à sociedade, a Unimed São Carlos, por meio do da Medicina Preventiva do Viver Bem, realizará nos dias 24 e 25 de abril, ações para promover o autocuidado e mudança de hábitos. As atividades acontecerão na Fesc (R. São Sebastião, 2828 – Vila Nery), das 9h às 17h.

Será realizada aferição de pressão arterial, educação em saúde, bioimpedância e exercícios físicos. Os participantes contarão com a presença de nutricionista, profissional de educação física e gerontólogo. Essa ação é gratuita e aberta a toda comunidade.

